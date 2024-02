Siria: presunto attacco contro base Usa nel giacimento petrolifero di Al Omar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente televisiva irachena “Al Ahad”, legata alla coalizione di fazioni armate Al Hashd al Shaabi (Unità per la mobilitazione popolare), riferisce di “esplosioni nella base statunitense nel giacimento petrolifero di Al Omar”, nel governatorato occidentale di Deir ez-Zor, in Siria. In precedenza, i canali social e i media sciiti avevano riferito di un presunto “attacco missilistico” contro la base militare degli Stati Uniti presso il giacimento gasifero di Conoco, sempre a Deir ez-Zor. Questi sviluppi giungono mentre gli Stati Uniti hanno compiuto numerosi bombardamenti aerei contro l’Iran e i suoi alleati in Siria e in Iraq. (Irb)