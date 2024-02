Business news: Spagna, Ohla costruisce impianto acque reflue a Santiago di Compostela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ohla parteciperà attraverso una joint venture alla costruzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Silvouta, a Santiago di Compostela, per un importo di circa 60 milioni di euro. Secondo quanto riferito in un comunicato, il contratto comprende il funzionamento e la manutenzione delle strutture e la messa in funzione del nuovo impianto nel suo complesso. I lavori assegnati dall'azienda statale Aguas de las Cuencas de Espana, parte del ministero per la Transizione ecologica, consisteranno nella costruzione di un nuovo impianto di trattamento delle acque reflue e nel collegamento alla rete dei collettori esistenti. (Spm)