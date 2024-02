Business news: Bosnia, Austria principale investitore di Paese con 41 milioni di euro in primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria si conferma il più grande investitore diretto della Bosnia Erzegovina. Lo ha riferito l'ambasciatrice d'Austria a Sarajevo, Ulrike Hartmann, durante l'incontro con il governatore della Banca centrale del Paese balcanico (CbBih) Jasmina Selimovic. Secondo il sito informativo "Biznis" nel corso del colloquio è stato sottolineato come l'Austria sia diventata negli ultimi anni uno dei principali investitori stranieri in Bosnia Erzegovina. Secondo i dati disponibili, alla fine del 2022 la maggior parte degli investimenti diretti in Bosnia Erzegovina sono stati effettuati dall'Austria: circa 2,69 miliardi di marchi convertibili (circa 1,4 miliardi di euro). Inoltre, secondo i dati sui flussi di investimenti esteri nei primi nove mesi del 2023 l'Austria ha investito 79,8 milioni di marchi (circa 41 milioni di euro). (Seb)