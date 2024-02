Business news: Banca d'Inghilterra multa Hsbc per "mancanze" nella protezione dei depositi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto di credito Hsbc è stato multato per 57,4 milioni di sterline (67,3 milioni di euro) dall'Autorità di regolamentazione prudenziale (Pra) della Banca d'Inghilterra per "gravi mancanze" nella protezione dei depositi dei clienti. Pra ha reso noto che Hsbc non è riuscita "per molti anni" a mettere in atto adeguatamente i requisiti per proteggere i depositi dei risparmiatori risalenti al 2015. L'autorità di regolamentazione ha affermato che, tra le sue mancanze, Hsbc ha erroneamente contrassegnato il 99 per cento dei depositi dei beneficiari ammissibili come "non idonei" per la protezione ai sensi del Financial Services Compensation Scheme. La multa di Hsbc è stata ridotta dai 96,5 milioni di sterline (113,1 milioni di euro) iniziali per la collaborazione con le indagini, l'ammissione anticipata di violazioni delle regole e l'accordo per risolvere la questione. Tuttavia questa rimane la seconda sanzione più alta mai imposta dall'autorità di vigilanza finanziaria. (Rel)