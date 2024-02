Business news: Montenegro, a dicembre stipendio medio in aumento dello 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Montenegro lo stipendio netto medio di dicembre ammontava a 814 euro, lo 0,9 per cento in più rispetto al mese di novembre. E' quanto riferito dall'Istituto di statistica montenegrino (Monstat), il quale specifica che, rispetto a un anno fa, si tratta di un aumento del 12 per cento. Tenendo conto che i prezzi al consumo a dicembre dello scorso anno hanno registrato un calo dello 0,5 per cento rispetto a novembre 2023, nello stesso periodo i salari reali hanno registrato un aumento dell'1,4 per cento. Nel dettaglio, il reddito medio senza imposte e contributi ha registrato una crescita soprattutto nei settori dei servizi (+2,9 per cento); dell'edilizia (+2,4 per cento); dell'amministrazione statale, difesa e assicurazione sociale obbligatoria (+2,1 per cento); dell'agricoltura, silvicoltura e pesca (+2 per cento) e dei servizi di alloggio e ristorazione (+1,6 per cento). (Seb)