Business news: Romania, deficit di bilancio pari al 5,68 per cento del Pil nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecuzione del bilancio generale consolidato per il 2023 si è conclusa con un disavanzo di 18,06 miliardi di euro, pari al 5,68 per cento del Pil, in calo rispetto al 5,76 per cento del 2022. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze di Bucarest con un comunicato. Lo scorso anno le entrate totali sono ammontate a 104,77 miliardi di euro, in crescita del 13,3 per cento su base annua, sulla base delle entrate provenienti da fondi europei, imposte sugli stipendi e sul reddito e contributi assicurativi. Le spese del bilancio generale consolidato pari a 122,84 miliardi di euro sono aumentate in termini nominali del 13 per cento rispetto all'anno precedente, mantenendo la propria quota al livello del 38,6 per cento del Pil. Sul fronte delle entrate, il ministero delle Finanze rileva che ci sono stati sviluppi favorevoli, ma più moderati, anche nel caso delle entrate derivanti dall'Iva, dell'imposta sugli utili e delle entrate non fiscali. (Rob)