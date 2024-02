Business news: Slovacchia, utile netto delle banche a 1,2 miliardi di euro nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile netto delle 25 principali banche attive in Slovacchia nel 2023 è stato di 1,2 miliardi di euro. Lo ha reso noto la Banca nazionale del Paese (Nbs). Il dato registra un aumento di quasi 380 milioni di euro anno su anno (+46 per cento). Secondo quanto ha riferito l’Associazione bancaria slovacca (Sba), la crescita degli utili è stata sospinta dall’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce). Al contempo, l’Sba ha avvertito che la redditività del settore bancario slovacco è tra le minori non solo nell’Europa centrale e orientale ma anche nell’Unione europea. In termini di ritorno sul capitale, le banche in Slovacchia si collocano al quartultimo posto in Ue e all’ultimo nella regione dell'Europa centro-orientale, secondo i calcoli dell’Sba. L’associazione di settore ha anche riferito che il prelievo straordinario sui profitti bancari approvato dal Parlamento a fine 2023 avrà ovviamente un impatto negativo sulla redditività degli istituti di credito nel 2024, quantificato a circa 470 milioni di euro. (Vap)