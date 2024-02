Medio Oriente: Usa confermano raid in Iraq e Siria, colpiti più di 85 obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di 85 gli obiettivi colpiti dalle Forze armate statunitensi dopo i nuovi attacchi aerei lanciati oggi contro le milizie-filoiraniane in Iraq e in Siria, in risposta alla morte di tre militari Usa a seguito di un raid avvenuto domenica scorsa contro una base in Giordania. Lo ha annunciato il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) in una nota. Durante gli attacchi le forze Usa hanno impiegato diversi aerei, tra cui anche bombardieri strategici arrivati direttamente dagli Stati Uniti, e più di 125 munizioni di precisione. Le Forze armate di Washington hanno precisato che le strutture colpite includono centri di comando e di intelligence, postazioni per il lancio di missili e depositi di droni e munizioni. (Was)