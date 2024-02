Medio Oriente: fonti Usa dopo attacchi in Iraq e in Siria, raid in Iran non sono in programma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non hanno in programma di colpire obiettivi in territorio iraniano durante la rappresaglia lanciata oggi dopo la morte di tre militari Usa, a seguito di un attacco contro una base in Giordania. Lo ha detto un funzionario anonimo all’emittente “Cnn”, dopo che il Comando centrale degli Stati Uniti (Centom) ha annunciato di avere colpito più di 85 obiettivi in Iraq e in Siria. La fonte ha precisato che i raid di oggi sono stati programmati diversi giorni fa, ma che un attacco in territorio iraniano sarebbe “improbabile, dal momento che rappresenterebbe una enorme escalation”. (Was)