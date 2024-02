Medio Oriente: Biden dopo attacchi in Iraq e in Siria, la nostra risposta inizia oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta degli Stati Uniti all’uccisione di tre militari Usa in Giordania, domenica scorsa, inizia oggi. Lo ha detto in una nota il presidente Joe Biden, dopo che le forze statunitensi hanno colpito più di 85 obiettivi in Iraq e in Siria, in risposta al raid della scorsa settimana contro la base Tower 22 in Giordania. “Domenica scorsa, un attacco di droni lanciato da milizie filo-iraniane ha causato la morte di tre soldati statunitensi: questo pomeriggio, su mio ordine, le nostre Forze armate hanno colpito diversi obiettivi in Iraq e in Siria”, ha detto, aggiungendo che “la nostra risposta inizia oggi, e continuerà in base alle tempistiche che valuteremo più opportune”. Le autorità di Washington, ha precisato il presidente, non vogliono un conflitto in Medio Oriente, ma “tutti coloro che intendono farci del male sappiano una cosa: se colpirete uno di noi, risponderemo”. (Was)