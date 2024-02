Brasile: nel 2023 produzione media di petrolio e gas record, aumento dell'11,69 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione media annuale di petrolio e gas naturale in Brasile ha stabilito nel 2023 un record di 4,344 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno, un aumento dell'11,69 percento rispetto al record precedente, stabilito nel 2022. Lo rende noto l'Agenzia nazionale del petrolio, gas naturale e biocombustibili (Anp). Secondo quanto riportato in nota, è la prima volta che la produzione media annua ha superato la quota di quattro milioni di barili al giorno. Anche nella regione del cosiddetto pre sale il volume medio prodotto nel 2023 è stato il più alto mai registrato, con 3,304 milioni di barili al giorno, che corrispondono al 75,18 per cento della produzione nazionale. I dati dimostrano che "a dicembre sono stati prodotti 4,570 milioni di barili di petrolio e gas naturale. Separatamente, la produzione è stata di 3,585 milioni di barili di petrolio, un calo del 2,5 per cento rispetto a novembre 2023 e in aumento del 16,6 per cento rispetto a dicembre dell'anno precedente; e 156,618 milioni di metri cubi di gas naturale, in riduzione del 3,4 per cento rispetto al mese precedente e in aumento del 11,8 per cento rispetto allo stesso mese del 2022". (Brb)