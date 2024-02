Medio Oriente: Austin, Biden ha già ordinato nuovi attacchi contro milizie filo-iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha già ordinato nuovi attacchi nei confronti delle milizie filo-iraniane in Medio Oriente, in risposta all’uccisione di tre militari statunitensi in Giordania, domenica scorsa. Lo ha detto in una nota il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, aggiungendo che gli attacchi lanciati nelle ultime ore in Siria e in Iraq, durante i quali sono stati colpiti più di 85 obiettivi, sono l’inizio della risposta di Washington. “I prossimi attacchi avranno luogo nel momento e nel luogo che riterremo più opportuni: non vogliamo un conflitto in Medio Oriente, ma prenderemo tutte le misure necessarie per proteggere i nostri militari e i nostri interessi”, ha detto. (Was)