Business news: Ryanair taglia previsioni sugli utili dopo rimozione da siti di prenotazione

- La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha riportato un crollo dei profitti trimestrali e ha ridotto le sue aspettative sugli utili annuali in seguito alla decisione di alcuni siti di viaggi online di interrompere la vendita dei suoi biglietti. La compagnia aerea ha dichiarato di aver realizzato un utile di 15 milioni di euro negli ultimi tre mesi del 2023, dopo l'applicazione delle imposte, nonostante un sondaggio tra gli analisti attendesse una cifra pari a 49 milioni di euro. La somma è risultata inferiore alle aspettative nonostante un aumento del 7 per cento nel numero di passeggeri e tariffe per più alte del 13 per cento. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, già all'inizio di dicembre aveva avvertito in merito alla decisione di alcuni siti di prenotazione, tra cui Booking e Kayak, di rimuovere Ryanair dalle loro liste. Tagliando le tariffe per riempire i posti la redditività di Ryanair è stata danneggiata nel terzo trimestre. Ulteriore fattore dietro il crollo dei profitti è stato l'aumento del 35 per cento delle spese per il carburante. (Rel)