© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 la banca spagnola Bbva ha ottenuto un utile di 8 miliardi di euro, il 22 per cento in più rispetto all'anno precedente. L'istituto di credito ha registrato una crescita dei prestiti in tutte le aree di business con buone performance, in particolare, in Spagna, Messico e America Latina. (Spm)