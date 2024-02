Business news: Serbia, utile netto industria petrolifera Nis di circa 380 milioni di euro in 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto dell'industria petrolifera serba (Nis) nel 2023 è stato di 44,2 miliardi di dinari (circa 380 milioni di euro). Lo ha annunciato la stessa società, la quale ha sottolineato che, per confronto, nel 2022 l'utile netto era stato di 92,4 miliardi di dinari (circa 785 milioni di euro). L'anno scorso Nis ha avviato l'attuazione di un nuovo programma di investimenti e il volume totale degli investimenti di questo gruppo aziendale ammontava a 39,2 miliardi di dinari (circa 330 milioni di euro), ovvero il 77 per cento in più rispetto al 2022. Secondo l'accordo di partenariato strategico con lo Stato serbo, la stessa Nis è diventata nel 2023 l'azionista di maggioranza dell'Industria chimica di Pancevo Petrohemija e ha iniziato i preparativi per la modernizzazione del complesso petrolchimico nazionale. (Seb)