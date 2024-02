© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TotalEnergies e Air Liquide hanno lanciato Teal, una joint venture che prevede l'apertura di una ventina di stazioni per il rifornimento di idrogeno a mezzi pesanti. Ne parla il quotidiano "Les Echos", spiegando che quest'anno saranno operative una ventina di stazioni in tutta Europa. L'obiettivo è quello di arrivare a un centinaio nel 2030. L'investimento prevede diversi milioni di euro per ogni stazione. (Frp)