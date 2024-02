Brasile: Volkswagen annuncia investimenti pari a tre miliardi di euro entro il 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Volkswagen ha annunciato oggi insieme al presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, investimenti pari a 16 miliardi di reais (circa 3 miliardi di euro) entro il 2028. L'annuncio è stato fatto nella fabbrica della Volkswagen a Sao Bernardo do Campo, nello Stato di San Paolo. Saranno investiti circa nove miliardi di reais (circa 1,6 miliardi di euro) tra il 2026 e il 2028, valore che si somma agli altri sette miliardi (1,3 miliardi di euro) già previsti per il periodo 2022-2026. "Volkswagen riafferma la sua fiducia in Brasile e più che raddoppia i suoi investimenti, portandoli a 16 miliardi di reais", ha dichiarato l'amministratore delegato della Volkswagen Brasile, Ciro Possobom, aggiungendo che "inizialmente, il nuovo contributo prevede già lo sviluppo e la produzione di progetti innovativi focalizzati sulla decarbonizzazione per i quattro stabilimenti Volkswagen in Brasile". Con i nuovi investimenti annunciati, Volkswagen diventa la casa automobilistica in Brasile nel periodo post-pandemia. Entro il 2028, la casa automobilistica prevede di lanciare 16 nuovi veicoli, inclusi modelli ibridi. (Brb)