- Gli Stati Uniti hanno dato il via alla rappresaglia dopo l’attacco avvenuto domenica scorsa contro una base Usa in Giordania, a seguito del quale hanno perso la vita tre militari. Lo riferisce l’emittente “Fox News”, aggiungendo che le Forze armate statunitensi hanno effettuato una serie di attacchi aerei “da diverse piattaforme”, colpendo diversi obiettivi in Siria. (Was)