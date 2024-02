Siria: Ong, almeno 6 morti in presunti bombardamenti Usa a Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei combattenti delle milizie legate all’Iran sono stati uccisi, di cui almeno tre non siriani, e altri quattro sono rimasti feriti in dei "probabili bombardamenti aerei statunitensi" avvenuti stasera nel governatorato siriano di Deir ez-Zor, non lontano dal confine con l’Iraq. Lo riferisce Rami Abdulrahman, fondatore e direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul territorio con una vasta rete di fonti. L’Ong da conto sul proprio sito web di almeno quattro bombardamenti: tre nell’area di Al Mayadeed e uno ad Al Bukamal, quest’ultima proprio a ridosso della frontiera siriano-irachena. L’Osservatorio riferisce inoltre di “una grande confusione tra le fila delle milizie filo-iraniane, a causa della mancanza di informazioni di intelligence e di comunicazioni”, sottolineando che “le milizie sono sprovviste un piano per far fronte al previsto attacco statunitense”. Intanto, l’emittente televisiva statunitense “Fox news” riferisce che la rappresaglia degli Stati Uniti per l'uccisione dei tre militari in Giordania è iniziata proprio con una serie di bombardamenti in Siria.(Res)