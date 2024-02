© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate statunitensi hanno colpito anche alcuni obiettivi in Iraq, oltre alla Siria, dando il via alla rappresaglia dopo che tre militari Usa hanno perso la vita a seguito di un attacco avvenuto domenica scorsa contro una base in Giordania. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che gli attacchi hanno colpito le milizie filo-iraniane attive nei due Paesi. (Was)