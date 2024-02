Siria: “Al Jazeera”, almeno 10 morti e 18 feriti nei bombardamenti Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito ad almeno dieci morti e 18 feriti il bilancio dei bombardamenti aerei attributi agli Stati Uniti avvenuti stasera nel governatorato siriano di Deir ez-Zor, non lontano dal confine con l’Iraq. Lo riferisce in canale delle notizie dell’ultimo minuto dell’emittente televisiva panaraba “Al Jazeera” su X (ex Twitter), citando non meglio precisati media siriani. Secondo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), i raid aerei sarebbero almeno quattro: tre nell’area di Al Mayadeed e uno ad Al Bukamal, quest’ultima proprio a ridosso della frontiera siriano-irachena. Intanto, l’emittente televisiva statunitense “Fox news” riferisce che la rappresaglia degli Stati Uniti per l'uccisione dei tre militari in Giordania è iniziata proprio con una serie di bombardamenti in Siria. (Res)