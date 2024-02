Argentina: approvata in prima lettura la "legge Omnibus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati argentina ha dato il via libera in prima lettura alla legge denominata "Omnibus", un ampio pacchetto di provvedimenti elaborato dal governo del presidente Javier Milei con l'obiettivo di riformare la politica e l'economia del Paese. Con 144 voti a favore e 109 contrari, l'aula ha approvato il testo generale, aprendo così la discussione e il voto articolo per articolo che si terranno martedì prossimo, 6 febbraio. Successivamente, il provvedimento dovrà essere trasmesso al Senato. (Abu)