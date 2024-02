Medio Oriente: nuovi raid in Iraq e in Siria approvati da Biden, colpiti almeno sei obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova serie di bombardamenti statunitensi contro le milizie filo-iraniane in Iraq e in Siria, in risposta alla morte di tre militari Usa a seguito dell’attacco di domenica scorsa contro una base in Giordania, è stata approvata dal presidente Joe Biden. Lo ha detto un funzionario anonimo del Pentagono al “New York Times”, aggiungendo che le forze statunitensi hanno colpito almeno sei obiettivi in Iraq e in Siria. (Was)