Usa: assalto al Congresso, processo a Trump rinviato fino a decisione su immunità

- Il processo federale a Washington contro l’ex presidente Donald Trump, accusato di interferenze elettorali per il suo coinvolgimento nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, è stato rinviato a data da destinarsi. La giudice Tanya Chutkan ha annullato la prima udienza che si sarebbe dovuta tenere il prossimo 4 marzo, in attesa del pronunciamento del tribunale del distretto di Columbia dopo che Trump ha fatto ricorso, invocando il principio dell’immunità e chiedendo l’archiviazione delle accuse. (Was)