Siria: fonti, raid Usa hanno colpito milizie Al Nujaba e Liwaa Fatemiyoun

24 luglio 2021

- I bombardamenti aerei statunitensi di stasera in Siria e in Iraq hanno colpito i combattenti della milizia irachena Harakat Hezbollah al Nujaba e del gruppo armato a guida iraniana Liwaa Fatemiyoun. Lo riferisce l’agenzia di stampa irachena “Shafaq news”. Harakat Hezbollah al Nujaba, noto anche come movimento al Nujaba, è una delle principali milizie che fanno parte della cosiddetta Resistenza islamica dell'Iraq, galassia di milizie responsabile della maggior parte degli oltre 170 attacchi contro le basi Usa in Iraq e in Siria dopo lo scoppio della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Al Nujaba non va confuso con Kataib Hezbollah, che è un’altra milizia sciita irachena sostenuta dall’Iran, meglio nota per aver recentemente “sospeso” gli attacchi contro obiettivi statunitensi “per non mettere in imbarazzo” il governo iracheno. Liwaa Fatemiyoun è invece una milizia sciita a guida iraniana attiva in Siria e composta principalmente da combattenti di etnia Hazara. Fondata all'inizio degli anni '80 da devoti afgani dell'ayatollah Khomeini, la "Divisione Fatemiyoun" e i suoi precursori hanno combattuto nella guerra Iran-Iraq e nella guerra civile afgana, prima di riemergere di recente come parte del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane. (Res)