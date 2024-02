Iraq: raid Usa, altoparlanti moschee di Al Qaim invitano a evacuare quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli altoparlanti delle moschee nel quartiere Al Sakhra di Al Qaim, città irachena al confine con la Siria, hanno emesso un avviso urgente invitando i residenti a evacuare le proprie abitazioni, in risposta agli attacchi aerei condotti nella serata dagli Stati Uniti. Lo riferisce ad “Agenzia Nova” una fonte della sicurezza irachena. La situazione a Baghdad, la capitale dell’Iraq, al momento è di calma relativa in vista della prossima ricorrenza sciita di martedì prossimo, 6 febbraio (l’anniversario del martirio del settimo imam Musa al Kazim). Tuttavia, ai membri delle milizie sciite è stato ordinato di limitare gli spostamenti e di muoversi con estrema cautela, in vista di possibili nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. (Irb)