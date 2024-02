© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi aerei lanciati oggi dagli Stati Uniti in Medio Oriente, in risposta all’uccisione di tre militari statunitensi dopo un raid contro una base in Giordania, domenica scorsa, hanno colpito con successo quattro strutture in Siria, e tre in Iraq. Lo rende noto la Casa Bianca, precisando che gli attacchi sono durati 30 minuti. (Was)