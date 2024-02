Medio Oriente: Usa, nessuna comunicazione con Iran da attacco in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non hanno avuto alcun tipo di comunicazione con le controparti iraniane, prima di lanciare gli attacchi aerei delle ultime ore contro dozzine di obiettivi delle milizie sostenute da Teheran in Iraq e in Siria. Lo rende noto la Casa Bianca, aggiungendo che non vi è stata alcuna comunicazione con le autorità iraniane dall’uccisione di tre militari statunitensi dopo un attacco di droni contro una base Usa in Giordania, domenica scorsa. (Was)