Business news: Portogallo, principali aziende spagnole si alleano per gara alta velocità tra Lisbona e Porto

- Le principali aziende di costruzione spagnole stanno unendo le forze per assicurarsi la gara d'appalto per la progettazione, la costruzione e la successiva gestione e manutenzione della prima tratta della linea ferroviaria ad alta velocità tra Lisbona e Porto, il progetto lanciato dal governo portoghese ha un valore di circa 2 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", Acciona, Fcc e Ferrovial hanno costituito una joint venture, Olha si è associata con Comsa e le francesi Nge e Tso, specializzate nella manutenzione e nella costruzione di tutti i tipi di ferrovie. La quarta associazione temporanea di imprese è guidata da Sacyr, che ha due importanti filiali in Portogallo nel settore delle costruzioni, Somague e Neopul. Le aziende spagnole cercheranno di sfruttare al meglio la loro vasta esperienza come costruttori di linee ad alta velocità con progetti emblematici come il treno Haramain tra Medina e La Mecca, in Arabia Saudita. Il contratto per la prima tratta ad alta velocità in Portogallo prevede una durata di 30 anni, di cui 5 per la costruzione e 25 per la manutenzione. (Spm)