- L'azienda pubblica francese Haropa Port, che gestisce i terminal portuali sulla Senna all'altezza di Parigi e a Rouen e a Le Havre, ha registrato nel 2023 un calo del traffico del 4,5 per cento. Lo ha annunciato la società. Tuttavia, i ricavi sono aumentati del 9,8 per cento a 416 milioni di euro. Il flusso dei container è sceso del 15 per cento. (Frp)