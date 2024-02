Business news: Francia, nel 2023 crescita economica dello 0,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 il Pil della Francia è aumentato dello 0,9 per cento, avvicinandosi alla stima del governo che prevedeva l'1 pe cento. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). A trainare il dato è stato soprattutto il secondo trimestre, che ha registrato una crescita dello 0,7 per cento. L'Insee ha rivisto al rialzo di 0,1 punti il terzo trimestre, inizialmente stimato a -0,1 per cento. (Frp)