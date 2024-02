© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aeronautica statunitense ha impiegato anche alcuni bombardieri strategici B-1 nei nuovi attacchi aerei lanciati oggi contro le milizie filo-iraniane in Iraq e in Siria, in risposta alla morte di tre militari Usa a seguito del raid di domenica scorsa contro una base in Giordania. Lo ha riferito un funzionario anonimo del Pentagono all’emittente “Cnn”. (Was)