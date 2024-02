© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno avvertito le controparti irachene prima di lanciare gli ultimi attacchi aerei contro le milizie filo-iraniane nel Paese. Lo rende noto la Casa Bianca, dopo i raid lanciati in Iraq e in Siria in risposta all’uccisione di tre militari statunitensi in Giordania. (Was)