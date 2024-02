Business news: Serbia firma accordo per parco eolico di Kostolac, progetto da 144 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state firmate nella sede del governo di Belgrado le modifiche all'accordo speciale per il progetto di energia rinnovabile del parco eolico di Kostolac, in Serbia. L'accordo tra lo Stato della Serbia, la Banca tedesca per lo sviluppo (KfW) e l'Ente statale dell'energia serbo (Eps) è stato firmato dalla ministra dell'Energia serba Dubravka Djedovic Handanovic e dal direttore ad interim dell'Eps Dusan Zivkovic. Lo rende noto la stampa del Paese. La ministra ha dichiarato che il valore del parco eolico di Kostolac, primo progetto pilota di Eps nel campo della produzione di elettricità da fonte eolica, "è di 144 milioni di euro e la sua capacità sarà di 66 megawatt. La produzione di questa centrale, ovvero le sue venti turbine eoliche, sarà sufficiente a fornire energia verde a circa trentamila famiglie", ha sottolineato la ministra serba. Djedovic Handanovic ha spiegato che i lavori saranno finanziati grazie a un prestito della KfW di 80 milioni di euro, dell'Unione europea attraverso il quadro di investimento per i Balcani occidentali (Wbif) per un importo pari a 30 milioni di euro, e il restante da fondi forniti dalla Eps. Secondo quanto spiegato dalla ministra dell'Energia, il parco eolico sarà collegato alla rete e inizierà a fornire energia verde nel primo trimestre del 2025. (Seb)