Business news: Slovenia, in primi 11 mesi di 2023 profitti banche a +110 per cento su 2022

- Nei primi 11 mesi del 2023 l'utile delle banche della Slovenia, al netto delle imposte, ammontava a 891,6 milioni di euro, ovvero il 110,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Banca centrale del Paese e rilanciati dall'agenzia di stampa "Sta". Secondo l'istituzione bancaria il totale del bilancio delle banche slovene, con 52,5 miliardi di euro, è superiore di quasi il 5 per cento rispetto all'anno precedente. (Seb)