Business news: Renault annulla l’ingresso di Ampere in Borsa

- Renault ha annullato l’ingresso in Borsa, prevista per questa primavera, di Ampere, la sua divisione dedicata alle auto elettriche. Lo ha annunciato il gruppo francese con un comunicato. "Le condizioni del mercato attuale non sono riunite per continuare il processo di introduzione in borsa e servire al meglio gli interessi di Renault Group, i suoi azionisti e Ampere", si legge nella nota. "I risultati attesi per il 2023 confermano la capacità del gruppo nel generare della liquidità durevolmente per finanziare il suo futuro", spiega Renault. (Frp)