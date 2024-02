Business news: Regno Unito, a gennaio inflazione al dettaglio scende a 2,9 per cento, settimo calo consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dei prezzi al dettaglio nel Regno Unito è scesa bruscamente a gennaio al 2,9 per cento, in calo rispetto al 4,3 per cento di dicembre. Si tratta del settimo calo mensile consecutivo e del tasso più basso da maggio 2022. Lo ha confermato il British Retail Consortium, associazione di categoria per le attività di vendita al dettaglio, che fornisce una prima indicazione delle pressioni sui prezzi prima della pubblicazione dei dati ufficiali il 14 febbraio prossimo. (Rel)