Brasile: Lula, da Banca sviluppo 252 milioni di euro per tangenziale a San Paolo

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annunciato oggi che la Banca nazionale dello sviluppo economico e sociale (Bndes) ha approvato il finanziamento di 1,35 miliardi di reais (circa 252 milioni di euro) per la costruzione di parte della tangenziale nord di San Paolo. La tangenziale nord è il tratto che resta da consegnare per completare la circonvallazione che circonda l'area metropolitana di San Paolo. Una volta conclusi, i lavori avranno l'obiettivo di ottimizzare la "distribuzione del traffico dei camion, incrementare l'efficienza nel flusso produttivo, potenziare la fluidità delle strade con conseguente diminuzione del tempo impiegato nel traffico e delle emissioni inquinanti", come evidenziato nella comunicazione ufficiale del Bndes. Le risorse fanno parte del contributo pubblico di competenza dello Stato di San Paolo, previsto nel contratto pubbico-privato con la Concessionaria Rodoanel Norte. La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) finanzierà 1,35 miliardi di reais affinché lo Stato possa coprire gli investimenti necessari per il contributo pubblico.(Brb)