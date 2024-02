Medio Oriente: Usa anticipano nuovi raid contro milizie filo-iraniane nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti effettueranno nuovi attacchi aerei contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente nei prossimi giorni. Lo ha detto un funzionario Usa anonimo al “New York Times”, dopo che le forze statunitensi hanno colpito più di 85 obiettivi in Iraq e in Siria, in risposta all’uccisione di tre militari in Giordania domenica scorsa. La fonte ha precisato che i raid che avranno luogo nei prossimi giorni potrebbero colpire anche “altre strutture e altre milizie” rispetto a quelle attaccate oggi. (Was)