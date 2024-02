Iraq: governo, attacchi Usa violano nostra sovranità, rischiamo conseguenze irreparabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo iracheno ha confermato attacchi aerei statunitensi contro la città di Al Qaim, al confine con la Siria, e nelle aree limitrofe. Il portavoce del comandante in capo delle Forze armate, Yahya Rasoul, ha affermato in una nota che i raid di Washington rappresentano “una violazione della sovranità dell’Iraq, che vanificano il lavoro del governo e rischiano di trascinare il Paese verso conseguenze irreparabili”. Gli effetti dei nuovi attacchi Usa, ha concluso, saranno “disastrosi per la sicurezza e la stabilità regionale”. (Res)