© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 18 i combattenti di milizie filo-iraniane che sono rimasti uccisi a seguito degli attacchi aerei lanciati oggi dagli Stati Uniti, in risposta all’uccisione di tre militari Usa dopo il raid di domenica scorsa contro una base in Giordania. Lo ha annunciato l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr). (Was)