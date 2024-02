Siria: Usa, per ora non abbiamo visto ritorsioni contro nostre basi nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi per il momento non hanno visto ritorsioni contro le basi militari Usa in Siria da parte delle milizie filo-iraniane, dopo che le Forze armate di Washington hanno colpito dozzine di obiettivi in Medio Oriente in risposta all’uccisione di tre militari in Giordania, domenica scorsa. Lo rende noto la Casa Bianca, dopo che diversi canali social e media sciiti hanno riferito di attacchi missilistici contro basi Usa in Siria. (Was)