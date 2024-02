Medio Oriente: Usa, attacchi continueranno, impatto efficace sulle capacità delle milizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi statunitensi contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente continueranno. Lo rende noto la Casa Bianca, dopo che le forze di Washington hanno colpito dozzine di obiettivi in Iraq e in Siria in risposta all’uccisione di tre militari Usa in Giordania, domenica scorsa. “Le operazioni delle ultime ore hanno avuto un impatto efficace sulle capacità militari di queste milizie”, ha detto, aggiungendo che al momento non è possibile stabilire quanti combattenti siano rimasti uccisi negli attacchi. (Was)