- Gli Stati Uniti non stanno cercando una guerra diretta con l’Iran. Lo rende noto la Casa Bianca, dopo gli attacchi aerei lanciati poche ore fa dalle forze Usa contro dozzine di obiettivi delle milizie filo-iraniane in Iraq e in Siria, in risposta all’uccisione di tre militari in Giordania, domenica scorsa. (Was)