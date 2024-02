Usa: processo a Trump in Georgia, procuratrice ammette relazione personale con avvocato dell’accusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, ha ammesso di avere avuto una “relazione personale” con Nathan Wade, uno degli avvocati ingaggiati dal suo stesso ufficio per il processo all’ex presidente Donald Trump per le interferenze elettorali che hanno avuto luogo in Georgia dopo le elezioni del 2020. In un documento depositato al tribunale, la procuratrice ha voluto anche smentire le accuse avanzate per la prima volta nei suoi confronti da Michael Roman, uno dei co-imputati di Trump, che nel tentativo di fare archiviare i suoi capi di imputazione ha affermato che la Willis e Wade avrebbero avuto una relazione sentimentale “inappropriata e clandestina”. Affermazioni che hanno portato anche Trump a chiedere l’archiviazione delle accuse avanzate nei suoi confronti, denunciando la presenza di un conflitto di interessi. Una situazione, quest’ultima, che la procuratrice ha negato. “Una relazione personale tra due qualsiasi dei componenti della squadra non costituisce alcun conflitto di interesse, né mette a rischio gli imputati: durante il processo nessuno ha agito per motivazioni personali o tantomeno finanziarie”, si legge nei documenti depositati oggi dalla Willis. Gli atti sono stati presentati in vista dell’udienza che il giudice Scott McAfee, che sta coordinando il caso, ha fissato per il 15 febbraio, dopo che Roman ha chiesto di licenziare la Willis e Wade dalla squadra che sta coordinando l’accusa al processo. (Was)