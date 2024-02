Usa: Trump, processo contro in me in Georgia è una truffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato la procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, dopo che ha ammesso di avere avuto una “relazione personale” con uno degli avvocati dell’accusa al processo sulle interferenze elettorali che hanno avuto luogo in Georgia dopo le elezioni del 2020. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha scritto che la procuratrice “ha appena ammesso di avere avuto una relazione sessuale con uno degli avvocati che lei stessa ha nominato per incastrarmi, di comune accordo con la Casa Bianca e con il dipartimento della Giustizia”. L’ex presidente ha ribadito le accuse di conflitto di interesse nei confronti della Willis, insinuando anche che il processo le abbia consentito di “far guadagnare molti più soldi al suo amante”, Nathan Wade. Tutto il procedimento, ha aggiunto Trump, è “una truffa”. (Was)