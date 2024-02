Medio Oriente: Blinken in Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Israele e Cisgiordania il 4-8 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, partirà dopodomani per una visita in Medio Oriente, che si concluderà giovedì prossimo, 8 febbraio, dopo le tappe in Arabia Saudita, in Egitto, in Qatar, in Israele e in Cisgiordania. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato in una nota, precisando che si tratta del quinto viaggio del capo della diplomazia statunitense nella regione dopo l’attacco sferrato da Hamas contro Israele, il 7 ottobre scorso. Il comunicato non specifica le date esatte dell’itinerario. “Il segretario di Stato porterà avanti il lavoro teso a trovare un accordo che consenta il rilascio di tutti gli ostaggi, oltre ad una pausa umanitaria necessaria per rafforzare gli aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza”, si legge nella nota. Blinken, inoltre, continuerà a lavorare per prevenire una escalation regionale del conflitto, con riferimento soprattutto al Mar Rosso, alla luce degli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali. “Gli Stati Uniti prenderanno tutte le misure necessarie a difendere il personale militare nella regione, e anche la libertà di navigazione”, conclude la nota. (Was)