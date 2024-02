Milano: conclusa la sesta edizione "La Ripartenza, liberi di pensare" di Nicola Porro sui temi dell'economia italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata dedicata ai temi dell'economia italiana, che vanno dal lusso al turismo, dall'industria manifatturiera alle infrastrutture, con un focus particolare sui temi della Giustizia. Si è tenuta, presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo di Milano, la sesta edizione dell'evento 'La Ripartenza, liberi di pensare', nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. La Ripartenza24, come da DNA della manifestazione nel corso degli anni, ha visto la presenza di esponenti di primo piano dell'economia italiana, leader nel settore del turismo, dell'industria manifatturiera e delle infrastrutture, nonché la presenza del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La giornata si è aperta con una diretta speciale: una Zanzara nella Zuppa, l'irriverente lettura dei giornali a cura di Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, ideatore e conduttore della Zanzara. A seguire la prima tavola rotonda dal titolo "Imprese sostenibili ma vive" e un intervento di Vittorio Brumotti dal titolo "Ruote per la legalità". Il pomeriggio è stato aperto dall'intervento del critico d'arte, Vittorio Sgarbi, con una lecture su Michelangelo e per l'occasione ha annunciato in diretta le sue dimissioni da Sottosegretario di Stato alla Cultura. A seguire, si sono tenute altre due tavole rotonde: "La competitività delle imprese tra manager e famiglia" ed "Economia e Giustizia", dedicata alle questioni della giustizia, sotto il profilo penale, civilistico, fiscale e di privacy. (segue) (Com)