Milano: conclusa la sesta edizione "La Ripartenza, liberi di pensare" di Nicola Porro sui temi dell'economia italiana (3)

Secondo Ginevra Cerrina Feroni, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali: "Economia e giustizia sono due temi sui quali l'Autorità è impegnata anche per l'attuazione degli obiettivi del Pnrr. Abbiamo una serie di tavoli aperti, come quello relativo all'utilizzo degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale nella lotta all'evasione fiscale che deve essere condotta in maniera molto seria nel rispetto dei principi europei. Siamo favorevoli all'IA, ma con la previsione di regole a tutela dei cittadini. È fondamentale, in tal senso, utilizzare solo i dati necessari al fine di contrastare in modo efficace il fenomeno dell'evasione". Per Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo del gruppo Pirelli: "Il prodotto è la chiave di tutto. Ho sempre avuto la fortuna di incontrare ingegneri e periti straordinari che amavano il prodotto. La passione è alla base di tutto, la tecnologia è una grande opportunità, penso anche all'intelligenza artificiale. La combinazione tra persone esperte e giovani competenti può essere un grande motore di crescita. Non serve temere la tecnologia poiché può contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro".