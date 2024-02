Milano: conclusa la sesta edizione "La Ripartenza, liberi di pensare" di Nicola Porro sui temi dell'economia italiana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sara Doris, Vice Presidente di Banca Mediolanum S.p.A.: "L'incontro di oggi è un'importante opportunità per discutere dei tanti temi riferiti alla ripartenza. Una giornata ricca di spunti, anche per far sì che ciascuno possa interrogarsi sul proprio contributo alla crescita e allo sviluppo del Paese. Mio padre concepiva il consulente finanziario come medico del risparmio a misura della persona. Il modello di business fortemente innovativo ideato da Ennio Doris è ancora oggi una delle caratteristiche vincenti della banca". Fabrizio Palenzona, Presidente della Fondazione CRT ha dichiarato: "Il punto non è parlare dell'opera Ponte di Messina in sé, ma considerare l'impatto che avrebbe questo asset nel suo complesso. Il Ponte si inserisce e va valutato nel contesto del corridoio Berlino-Palermo. Il tema non è politico, ma riguarda il ruolo che può avere l'Italia nell'Europa a livello infrastrutturale". Secondo Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A: "In Italia esportiamo, ancora, molti milioni di tonnellate di rifiuti. Il tema del ciclo dei rifiuti è un aspetto cruciale per la nostra economia, considerato che siamo un Paese industriale e manifatturiero senza avere materie prime. Continuare a mandare in discarica i rifiuti o esportarli all'estero è quindi anacronistico. È prioritario, pertanto, investire sugli impianti in grado di recuperare la materia e, per tutti quei rifiuti che non possono essere recuperati, nei termovalorizzatori in grado di produrre energia, per favorire l'innovazione e lo sviluppo". Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis, ha spiegato che "nell'erogazione del credito servono banche di ogni entità con il fine di non far spegnere il Paese e dare slancio alla nostra economia per farla progredire. In tal senso, le banche danno credito alle imprese perché possano crescere. Oggi una banca che eroga credito deve pensare che quell'ombrello finanziario e quei numeri diventano persone. Per cui se parliamo di persone e progetti, occorre pensare che serve guardare avanti". (segue) (Com)